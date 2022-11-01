Назван самый опасный мессенджер

Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков заявил, что самым опасным мессенджером является WhatsApp, сообщает агентство "Прайм", передает Day.Az.

Он пояснил, что данный мессенджер можно считать самым опасным, поскольку в нем чаще всего выявляют критические уязвимости. Специалист указал, что обнаруженные недавно уязвимости позволяли запустить произвольный код на устройстве и получить к нему полноформатный доступ. По его словам, для этого хакеры начинали видеозвонок или отправляли видео с вредоносным кодом.

Слободчиков также отметил, что менее популярные мессенджеры также могут содержать критические уязвимости.

Он добавил, что причиной утечек чаще всего являются ошибки пользователей, в частности, отсутствие обновлений приложения.