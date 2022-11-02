В Google Chrome появится новая функция, которая существенно упростит поиск в интернете. Об этом сообщает портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о новой боковой панели браузера, в которую будут выводиться результаты поиска Google без необходимости переключаться между сайтом поисковика и другими страницами. Это будет работать следующим образом - при переходе по одной из ссылок в поисковой выдаче пользователь окажется на выбранной им странице, а в адресной строке появится небольшой логотип Google. По клику на него откроется боковая панель с результатами поиска, которую пользователь сможет использовать по своему усмотрению, например, поискать что-то другое прямо на сайте.

Пока нет информации о том, когда эта функция станет доступна широкому кругу пользователей. В данный момент она проходит тестирование.