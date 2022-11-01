Нейрочипы оптимизировали для борьбы с нарушениями мозга

Ученые из Университета Торонто оптимизировали нейрочипы для борьбы с нарушениями мозга с помощью искуственного интеллекта. Теперь имплантанты могут быть гораздо меньшего размера, а также потреблять меньше энергии, максимизировав клиническую эффективность. Результаты опубликованы в Journal of Neural Engineering, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания-разработчик занимается производством миниатюрных кремниевых чипов с помощью той же технологии CMOS, которую используют в современных компьютерах и смартфонах. Процесс подразумевает применение дополнительного металл-оксидного полупроводника, что позволяет добиться уменьшения размера и энергопотребления для использования чипов в более длительном временном промежутке.

В новой работе специалисты решили внедрить в производство искусственный интеллект (ИИ) с алгоритмами глубокого обучения (deep learning, DL). Эти модели позволили выявить скрытые биомаркеры, а также оказались лучше обычных алгоритмов при определении временных критериев для активации чипов в необходимом состоянии пациента.

В дальнейшем эти наработки планируют интегрировать в лечение широкого спектра заболеваний мозга, например, при хронических болях, депрессии или болезни Альцгеймера.