Назван способ продлить срок службы батареи в смартфоне

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали о правильной эксплуатации батареи смартфона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперты назвали способы, с помощью которых можно продлить срок службы аккумулятора в устройстве. По словам специалистов, батарея в современном телефоне рассчитана на работу в течение 3-5 лет или 500-1000 циклов перезарядки. "Золотое правило заключается в том, чтобы лавировать в промежутке от 20 до 80 процентов", - отметили авторы. Специалисты рекомендовали ставить смартфон на зарядку, как только уровень батареи упадет ниже 50 процентов, и не доводить до показателя выше 80 процентов.

В этой связи в Роскачестве усомнились в пользе ночной зарядки гаджетов. В материале говорится, что полная зарядка, как и полная разрядка устройства не могут моментально причинить вред девайсу, однако лучше всего избегать этого. Наиболее оптимально прибегать к частым небольшим зарядкам, чем ставить аппарат на длительную зарядку.

Также специалисты рекомендовали использовать оригинальные зарядные аксессуары и избегать поддельные адаптеры. "Уже было несколько прецедентов с возгораниями некачественных зарядных устройств", - подчеркнули авторы.