В WhatsApp появится новая функция

Мессенджер WhatsApp тестирует функцию отправки сообщений самому себе, она уже доступна ряду бета-тестеров сервиса. Об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На опубликованном скриншоте видно, что в меню появилась возможность переслать сообщение себе. При этом у пользователя появляется отдельный чат, который называется "Me (You)". Отмечается, что раньше возможность направить сообщение себе также существовала, если при отправке вбить в поиск контактов свой номер телефона. Теперь этот процесс будет упрощен по аналогии с мессенджером Telegram, в котором эта функция реализована похожим образом.

Тестирование проходит одновременно как для пользователей Android, так и iOS. Когда функция выйдет в публичный релиз, остается неизвестным.