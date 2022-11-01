Объявлен новый «король камерофонов»

В рейтинге смартфонов с лучшими камерами DxOMark новый лидер - Huawei Mate 50 Pro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройству удалось набрать в глобальном рейтинге 149 баллов. Второе и третье место делят Honor Magic4 Ultimate и Google Pixel 7 Pro (147 баллов), а четвертое и пятое - iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max (146 баллов).

Эксперты DxOMark перечислили преимущества камер Huawei Mate 50 Pro, назвав широкий динамический диапазон, обширную детализацию, хорошо контролируемый шум, приятный эффект боке, точный и быстрый автофокус и другие. Не обошлось и без недостатков - небольшие отклонения в балансе белого, замедление съемки в сложных сценах, а также разница в резкости между кадрами видео.

Релиз Huawei Mate 50 Pro в Китае состоялся в сентябре 2022 года. На европейский рынок новинка попала в конце октября - для покупки доступен лишь один вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ внутренней памяти в серебристом и черном цветах. Стоимость смартфона составляет €1200.