Раскрыт прототип первого Android-смартфона

Один из создателей Android Рич Миллер показал концепт смартфона, который должен был первым получить ОС от Google. Изображение устройства опубликовано в Twitter Миллера, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Судя по раскрытым изображениям, телефон должен был получить форм-фактор слайдера и физическую клавиатуру, скрытую под выдвижным экраном. Аппарат был выполнен в черно-зеленых цветах, имел отдельные кнопки для запуска почтового клиента и клавишу @.

Смартфон должен был получить название Google G1. По словам Миллера, устройство находилось в разработке за пять месяцев до выхода первого iPhone. Предприниматель уточнил, что после выхода смартфона Apple в Google отказались от концепции телефона-слайдера и сосредоточились на выпуске девайса под кодовым названием Dream.

Первым телефоном на базе Android оказался HTC Dream, выпущенный в США под названием T-Mobile G в октябре 2008 года. Аппарат получил 3,2-дюймовый TFT-дисплей, физическую клавиатуру, процессор Qualcomm MSM7201A ARM11, 192 мегабайта оперативной и 256 мегабайт встроенной памяти. Устройство было оснащено камерой разрешением 3,2 мегапикселя.