В Швейцарии создали съедобный беспилотник для спасения жизней

Ученые Швейцарского федерального технологического института Лозанны создали беспилотник, часть конструкции которого создана из съедобного материала. Эта разработка призвана спасать жизни людей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации - дополнительные калории должны помочь им дождаться спасателей, сообщает портал IEEE Spectrum, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Этот БПЛА получил съедобные крылья - они выполнены из рисовой муки и напоминают печенье. Крылья состоят из ячеек, напоминающих пчелиные соты, которые были склеены при помощи желатина. Они упакованы в пленку, чтобы предотвратить их порчу в процессе полета.

По мнению ученых, такой беспилотник сможет эффективно доставлять еду тем людям, которые по какой-либо причине не могут ее получить. Отправка такого дрона поможет им продержаться до прибытия помощи дополнительные день или два. Несмотря на то, что для беспилотника это полет в один конец, так как без крыльев он будет бесполезен, это небольшая цена за возможное спасение человеческой жизни, уверены исследователи.

На данный момент ученые работают над тем, чтобы заменить как можно больше несъедобных материалов в конструкции устройства на съедобные, а также добавить к нему резервуар для воды.