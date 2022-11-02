Представлена клавиатура со встроенным дисплеем в стиле «киберпанк»

Компания Machenike, прежде всего известная своими ноутбуками, представила свою первую механическую клавиатуру с LED-экраном в стиле киберпанка. Об этом сообщает портал Gizchina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Модель KT68 Smart Screen выпускается в двух версиях - черной с цветными клавишами и прозрачной. Обе они оснащены 9,1-дюймовым дисплеем со световыми эффектами и анимацией. Если подключить такую клавиатуру к компьютеру, то на нее можно вывести данные о состоянии системы, например, температуру процессора. Также в экран встроена автоматическая "напоминалка", рекомендующая пользователю отвлечься от работы, встать и размять ноги.

Устройство имеет светодиодную подсветку клавиш с 20 разными вариантами освещения и музыкальный режим. Емкость аккумулятора клавиатуры составляет 4000 мАч, что обеспечивает до 200 автономной работы без использования RGB-подсветки.

Клавиатура совместима с устройствами на базе Android, iOS, Windows и macOS. Ее стоимость на онлайн-маркетплейсах составляет $199.