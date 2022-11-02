Описано будущее Call of Duty на PlayStation

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер описал будущее игровой серии Call of Duty на PlayStation. Об этом Спенсер заявил во время интервью YouTube-каналу Same Brain, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В разговоре с блогерами глава Xbox пообещал, что игры Call of Duty будут и дальше доступны на платформе PlayStation, несмотря на приобретение Microsoft компании Activision Blizzard. "Мы не забираем Call of Duty с PlayStation. Это не наша цель", - заявил Спенсер.

По словам топ-менеджера Microsoft, компания будет предлагать игровую серию Call of Duty на PlayStation до той поры, пока "платформа будет существовать". В качестве примера Спенсер привел игру Minecraft, которая, по его словам, после приобретения Microsoft прав на популярный тайтл оказалась доступной на большем количестве платформ.