Маск решил сделать платной еще одну функцию Twitter

Социальная сеть Twitter, которую недавно приобрел предприниматель Илон Маск, запланировала добавить функцию, которая позволит пользователям взимать плату за просмотр некоторых видео. О разработке новой опции сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренние документы компании, передает Day.Az.

По данным газеты, функция носит название Paywalled Video. Она позволит пользователям платформы загружать платные видео, при этом часть суммы, заработанной на просмотре, будет получать компания. Отмечается, что Twitter решил запустить новую опцию в ускоренном порядке - перед разработчиками стоит задача сделать всю работу за одну-две недели.

Когда новая функция будет запущена, пользователь сможет добавить платный доступ к видео после его загрузки в твит. По данным издания, владелец контента сможет выбрать стоимость из четырех вариантов: один, два, пять или десять долларов США. При этом само видео будет скрыто от тех, кто не оплатил доступ, значком замка и уведомлением о стоимости просмотра. Пользователи, которые не заплатили за доступ, по-прежнему смогут поставить лайк таким постам и делать ретвиты.

При этом команда Twitter сочла, что новая функция содержит множество рисков. У разработчиков вызывает обеспокоенность, что пользователи могут публиковать контент, защищенный авторским правом, или использовать эту функцию для мошенничества.