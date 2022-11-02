Издатель намекнул на анонс третьей части культовой игры

Компания Devolver Digital опубликовала изображение с поздравлением в честь Хеллоуина, намекнув на анонс Hotline Miami 3. Публикация сделана в Twitter-аккаунте издателя игр, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Счастливого Хеллоуина, потребители", - говорится в посте. На картинке показано существо в бейсболке с надписью Devolver, которое держит в руках дискету с надписью Hotline Miami 3.

В комментариях многие пользователи посчитали, что это может быть скрытым анонсом новой части, так как в прошлом компания неоднократно шутила над появлением Hotline Miami 3, но никогда официально не подтверждала слухи.

Hotline Miami - серия из двух инди-игр, разработанных Dennaton Games. Игрок управляет персонажем на двухмерном уровне. Цель - пройти локацию, убив всех врагов с помощью оружия и подручных средств.

Проект стал культовым из-за положения камеры над уровнем, высокой сложности схваток и масок животных, которые носил главный персонаж, чтобы сохранить инкогнито.

Hotline Miami 2: Wrong Number вышла 10 марта 2015 года на ПК, PlayStation 3, PlayStation 4 и PlayStation Vita. В 2019 году игра также появилась на Nintendo Switch, а в 2020-ом - на Xbox One. Сюжет сиквела охватывает события до, после и во время событий оригинальной игры.