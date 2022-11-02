Huawei представила телефон-раскладушку Pocket S

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei в среду представила свою новинку со складным дисплеем - смартфон Pocket S. Презентацию в режиме видеотрансляции провел генеральный директор подразделения потребительского бизнеса компании Юй Чэндун, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно оглашенной информации, размер дисплея смартфона составляет 6,9 дюйма, формат экрана - 21:9, 442 пикселя на дюйм. Он поддерживает 1,07 млрд цветов. Частота обновления кадров - 120 Гц. Скорость отклика касания составляет 300 Гц, а при ШИМ-затемнении - 1 440 Гц.

Как уточнили разработчики, телефон рассчитан на 400 тыс. сгибаний, в среднем по 200 раз в сутки. Таким образом, по их словам, новинка может прослужить не менее пяти лет.

Смартфон будет доступен в шести расцветках - светло-золотой, зеленой, розовой, голубой, черной и серебристой.

Цена Pocket S колеблется в зависимости от памяти устройства. Всего предусмотрено три варианта: для смартфонов со 128 Гб - 5 988 юаней, с 256 Гб - 6 488 юаней, с 512 Гб - 7 488 юаней. Продажи двух первых, как отмечается, начнутся с 10 ноября, а последнего - в декабре.