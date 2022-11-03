Apple готовится резко сбросить цену на iPhone 14

Компания Apple решила "аномально увеличить" производственные заказы на модель смартфона iPhone 14. Об этом сообщает портал My Drivers со ссылкой на отчет инвестиционного банка Nomura Securities, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным аналитиков, при производстве новых iPhone 14 будут задействованы компоненты и существующие мощности, которые остались после сокращения производства модели iPhone 14 Plus. При этом, по мнению специалистов Nomura, компания из Купертино планирует резко снизить цены на базовую модель в конце этого-начале следующего квартала. Это необходимо, чтобы увеличить спрос, а также избавиться от существующих запасов.

Как следует из отчета, аналитики также прогнозируют снижение объемов производства смартфонов Apple в течение трех следующих кварталов.