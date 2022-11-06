Microsoft задумала создать компьютер со встроенной рекламой

Американская компания Microsoft задумала начать разработку недорогих компьютеров, у которых будет встроенная реклама и сервисы по подпискам. Об этом сообщает издание ZDNet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, указания на такой проект содержатся в обновленном списке вакансий на сайте корпорации. Например, Microsoft в поисках топ-менеджера, который будет развивать новую бизнес-модель.

Согласно описанию, руководитель направления возглавит работу по разработке и выпуску дешевого компьютера, стоимость которого была бы компенсирована платными сервисами, встроенными в новинку.

По версии журналистов, Microsoft планирует создать линейку таких компьютеров, которые будут интегрированы с фирменными облачными сервисами, такими как Microsoft 365. Считается, что для этих целей корпорация создаст специальную версию Windows 11 с рекламой.

Подобные модели компьютеров планируется в первую очередь продавать пользователям частных компаний, а затем постепенно будут доступны и для остальных покупателей.