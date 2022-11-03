Владельцы iPhone 14 Pro жалуются на «черный экран»

Пользователи китайской социальной сети Weibo массово жалуются на сбой в работе своих iPhone 14 Pro. Об этом сообщает портал My Drivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Пострадавшие сообщают о "черном экране" своих устройств - смартфон просто не включается. По словам одного из пользователей, он поставил iPhone 14 Pro перед сном на зарядку, а утром гаджет отказался работать. Он обратился в техподдержку Apple и смог принудительно перезагрузить устройство, чтобы обнаружить, что оно полностью разряжено.

В клиентской службе Apple заявили о том, что тщательно изучают возникшую проблему, но пока так и не обнаружили причину. При этом, как отмечает Mi Drivers, проблема не единичная и возникла как минимум у нескольких владельцев iPhone 14 Pro. Судя по тому, что смартфоны все-таки включаются после принудительной перезагрузки, сбой в работе связан с программным обеспечением и может быть исправлен в следующем обновлении iOS.