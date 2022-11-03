WhatsApp получил глобальное обновление

Крупное обновление было выпущено для мессенджера WhatsApp. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса. Одной из самых важных новых функцией стало внедрение "Сообществ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сообщества (например, жителей района, родителей учеников в школах, коллег по работе) теперь могут связывать воедино сразу множество групп, участники которых получают возможность вести групповые переписки в WhatsApp", - говорится в описании функции.

Пользователь сможет легко переключаться между разными группами внутри сообщества, а администраторы получат удобные инструменты, чтобы устраивать рассылки. Связанные между собой группы можно будет объединить в одну категорию, а новости для всех будут отправляться в специальный чат с объявлениями.

Кроме того, была увеличена вместимость групп - теперь они вмещают до 1024 человек. Кроме того, в видеозвонках теперь могут принимать участие сразу 32 человека.

Обновление WhatsApp уже начало распространяться среди пользователей. Ожидается, что в течение нескольких ближайших месяцев новые функции станут доступны во всех странах мира.