Apple научит разработчиков созданию программ для новых iPhone

Китайское подразделение Apple анонсировало онлайн-мероприятие для iOS-разработчиков, на котором программистам расскажут о возможных сценариях адаптации своих приложений под экраны с Dynamic Island. Как передает Day.Az об этом сообщает издание My Drivers.

Отмечается, что в тренинге примут участие сотрудники Apple, работавшие над созданием интерактивного выреза в экранах для iPhone 14 Pro и Pro Max. После официальной части китайские разработчики смогут обратиться к специалистам Apple за индивидуальной консультацией.

В My Drivers выразили надежду относительно того, что после курсов от Apple iOS-версии таких "национальных" приложений как WeChat и Douyin (китайская версия TikTok, - прим. ред.) избавятся от "жалкого" вида.

Dynamic Island - это интерактивная область в районе выреза в экранах, которая впервые появилась на iPhone 14 Pro и Pro Max. Встроенные приложения iOS отображают ее для отображения различных виджетов или различной системной информации.