В России увеличат основной калибр армейских автоматов

Разработчики экипировки военнослужащего третьего поколения прорабатывают возможность увеличить основной калибр армейских автоматов, который составляет 5,45 мм. Об этом 4 ноября рассказал президент концерна "Калашников" Алан Лушников, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"США уже заключили контракт на поставку нового стрелкового комплекса (оружие плюс боеприпас), и там уже калибр пули не 5,56 мм, а 6,8 мм. Мы, конечно, тоже в этом направлении смотрим. Исключать увеличение калибра с 5,45 мм на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие. В этом направлении мы обязательно будем работать", - сказал он.

Лушников добавил, что стрелковый комплекс с новым калибром может появиться во время разработки экипировки военного "Легионер". В рамках этой работы специалисты попробуют реализовать эту задачу.

В СССР был разработан и принят на вооружение в начале 1970-х годов малоимпульсный промежуточный патрон 5,45 на 39 мм. Для него характерна высокая настильность траектории и хорошая кучность стрельбы, а небольшой вес патрона позволяет солдату иметь при себе значительный боезапас. Пробивающая способность пули калибра 5,45 мм, по замечаниям экспертов, уже не отвечает современным требованиям индивидуальной защиты военного.