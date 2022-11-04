Маск хочет ввести в Twitter новую функцию

Новый собственник социальной сети Twitter миллиардер Илон Маск хочет ввести в Twitter функцию платных сообщений звездам, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в компании, передает Day.Az.

Уточняется, что пользователи за плату получат возможность отправить личные сообщения знаменитостям - при этом пока неизвестно, какая сумма будет предложена в качестве оплаты и сколько с этих операций будет получать сам Twitter.

О планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле, но в июле он отозвал предложение. Затем руководство Twitter подало на бизнесмена иск в суд. В октябре предприниматель все-таки решил завершить сделку по покупке соцсети. В частности, из нововведений, в соцсети значок верификации - синяя "галочка" - теперь стал платным, хотя цена на услугу упала с $20 до $8.