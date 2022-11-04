Samsung определилась с процессорами для новых смартфонов

В будущих флагманских смартфонах Galaxy S23 южнокорейская компания Samsung не всегда будет использовать процессоры Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Как сообщает издание The Elec со ссылкой на источники, некоторые устройства получат фирменные чипы Samsung Exynos, передает Day.Az.

Отмечается, что изначально вендор пытался увеличить рыночную долю Exynos за счет своих новых чипов, но из-за высокого процента брака был вынужден повременить с этими планами.

По данным источников, для 4-нм чипов Exynos характерны перегрев и относительно низкая производительность. В результате флагманский Exynos нового поколения будет использовать 5-нм техпроцесс из-за подобных проблем.

Чип Snapdragon 8 Gen 2 выпускается в соответствии с 4-нм техпроцессом TSMC, а платформа в целом отличается лучшими характеристиками, констатирует The Elec.