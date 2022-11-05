Массовые увольнения в Twitter

В пятницу в компании Twitter, которую ранее приобрел за $44 млрд предприниматель Илон Маск, начались сокращения сотрудников. Как сообщает телекомпания CNN, о масштабах сокращений говорить пока рано, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, к утру 4 ноября сообщения об увольнении получили сотрудники Twitter, ответственные, в том числе, за маркетинг, связи с общественностью, контроль за работой систем искусственного интеллекта, проверку данных на предмет достоверности, а также из других подразделений компании. CNN подчеркивает, что "множество сотрудников" компании накануне сообщили в соцсетях, что были лишены доступа к корпоративной электронной почте, что тоже может свидетельствовать о готовящемся увольнении.

CNN отмечает, что нет ясности относительно того, какая доля сотрудников Twitter подпадет под сокращения. В общей сложности штат компании насчитывает порядка 7,5 тыс. работников. Газета The New York Times в свою очередь отмечает, что увольнения затронули сотрудников Twitter в разных регионах и странах.