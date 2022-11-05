Начались испытания высокоскоростной транспортной системы Hyperloop

Компания американского предпринимателя Илона Маска The Boring Company приступила к полномасштабным испытаниям проекта высокоскоростной транспортной системы Hyperloop, сообщается в аккаунте компании в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Hyperloop состоит из аэродинамической трубы и капсулы, которая способна передвигаться без воздушного сопротивления и разгоняться до рекордных скоростей.