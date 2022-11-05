https://news.day.az/hitech/1509056.html Начались испытания высокоскоростной транспортной системы Hyperloop
Начались испытания высокоскоростной транспортной системы Hyperloop
Компания американского предпринимателя Илона Маска The Boring Company приступила к полномасштабным испытаниям проекта высокоскоростной транспортной системы Hyperloop, сообщается в аккаунте компании в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Hyperloop состоит из аэродинамической трубы и капсулы, которая способна передвигаться без воздушного сопротивления и разгоняться до рекордных скоростей.
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