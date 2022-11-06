https://news.day.az/hitech/1509095.html Маск спрогнозировал будущее Twitter
Маск спрогнозировал будущее Twitter
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск спрогнозировал, какое будущее ждет приобретенную им компанию Twitter.
Слова бизнесмена приводит телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Я считаю, что есть огромный потенциал. И я думаю, что Twitter может стать одной из самых дорогих компаний в мире", - допустил Маск во время конференции инвесторов в Нью-Йорке.
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