Маск спрогнозировал будущее Twitter

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск спрогнозировал, какое будущее ждет приобретенную им компанию Twitter.

Слова бизнесмена приводит телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я считаю, что есть огромный потенциал. И я думаю, что Twitter может стать одной из самых дорогих компаний в мире", - допустил Маск во время конференции инвесторов в Нью-Йорке.