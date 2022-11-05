Рассекречены планы производителя смартфонов Sony

Компания Sony планирует выпустить пять новых смартфонов в 2023 году. Об этом сообщает японское издание SamuhoDigest. Журналисты обнаружили список будущих моделей на одном из форумов производителя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным SamuhoDigest, Sony намерена выпустить смартфоны Xperia Pro-II, Xperia 10 V, Xperia Ace IV, Xperia 1 V, Xperia 5 V. Как минимум три модели - Xperia Pro-II, Xperia 1 V и Xperia 5 V - получат флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. Xperia Ace IV будет работать на Snapdragon 4 Gen 1. Модель Xperia 10 V получит Snapdragon 6 Gen 1.

Вместе с тем стало известно, что в 2023 году Sony намерена отказаться от использования внешних сканеров отпечатков пальцев - компания перейдет на подэкранные аналоги. Также сообщается, что камеры Xperia 1 V и Xperia 5 V будут построены на базе дюймовых сенсоров. Вместе с тем устройства получат динамики с высоким качеством звука.

Ожидается, что Xperia 1 V и Xperia 10 V будут представлены в мае 2023 года, а Xperia 5 V - в сентябре.