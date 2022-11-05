Qualcomm сообщила о разработке революционных компьютеров на Windows

Qualcomm сообщила о начале партнерства с несколькими производителями компьютеров и ноутбуков по выпуску устройств на базе ARM-процессоров. Об этом со ссылкой на квартальный отчет чипмейкера пишет издание Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что изначально Qualcomm планировала начать ограниченное производство экспериментальных образцов в августе 2022 года, чтобы уже в 2023 году наладить выпуск и продажу серийных моделей. Однако из-за различных препятствий компании пришлось сместить планы на год. Таким образом, Windows-компьютеры на базе ARM-процессоров от Qualcomm появятся в магазинах только в 2024 году. В Qualcomm считают, что новые устройства с их процессорами перевернут игру на рынке ПК.

Журналисты Tom's Hardware оптимистично оценили планы Qualcomm, но обратили внимание на то, что у чипмейкера могут возникнуть проблемы с компанией ARM. Уже сейчас между Qualcomm и ARM идет судебное разбирательство, в рамках которого ARM требует от Qualcomm отказаться от разработок приобретенного стартапа Nuvia. При этом как раз на базе технологий Nuvia чипмейкер планирует наладить производство компьютерных процессоров.