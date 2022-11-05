За последние пять лет в Азербайджане значительно возрос интерес к сфере информационных технологий.

Об этом сказал в субботу заместитель министра науки и образования Азербайджана Мухтар Мамедов на церемонии открытия ИТ-Академии, сообщает Day.Az.

По его словам, министерство ожидает ежегодного роста числа специалистов этой отрасли.

"Также мы привлекаем квалифицированных специалистов к преподаванию в этой сфере, проводим соответствующие тренинги", - отметил он.

Мамедов добавил, что за короткий срок страна достигла в этом направлении больших успехов.

"Технологии и ИТ-решения значительно упрощают процессы практически во всех направлениях: в быту, производстве, бизнесе, даже в военной промышленности, свидетелями чего мы стали в 2020 году в период 44-дневной войны", - сказал он.