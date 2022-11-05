Intel бросит вызов крупнейшему в мире заводу по производству процессоров

Intel намерена стать вторым в мире контрактным производителем процессоров и других чипов к 2030 году. Об этом изданию Asian Nikkei Review сказал президент подразделения Intel Foundry Services Рандхир Тхакур, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Тхакура, если по объемам производства Intel станет второй компанией в мире, то по объему выручки за изготовленные чипы есть все шансы занять лидирующую позицию.

"Наша цель - стать литейным заводом номер два в мире к концу десятилетия. Вместе с тем мы надеемся достичь самой высокой в мире маржи от контрактного производства", - сказал Тхакур.

Много оптимизма компании Intel придает то, что в последнее время быстро растет напряжение между Азией и Западом. Усложнение геополитической обстановки играет на руку американской компании, поскольку многие заказчики с опаской заключают контракты с тайваньскими и китайскими фирмами. Клиенты демонстрируют спрос на более устойчивую и надежную цепочку поставок полупроводниковых компонентов.

Опрошенные изданием аналитики считают, что планы Intel не кажутся несбыточными. Как минимум ввиду того, что геополитическая обстановка в мире угрожает благополучию не только TSMC, но и другого азиатского лидера полупроводниковой промышленности Samsung.