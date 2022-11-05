Сотни миллионов людей перешли на китайский аналог Android

В рамках конференции для разработчиков компания Huawei сообщила, что количество устройств, работающих под управлением операционной системы Harmony OS, превысило отметку в 320 млн. Об этом сообщает китайское издание My Drivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что за год число подключенных к Harmony OS устройств выросло на 113%. При этом поставки гаджетов Hongmen Zhilian, поддерживающих фирменную ОС от Huawei, за год увеличились на 212%.

Китайский IT-гигант не уточнил, о каких именно устройствах идет речь. Вероятнее всего, в 113% вошли не только смартфоны, но и телевизоры и другие устройства для умного дома из серии Hongmen Zhilian.

В Huawei также отметили, что число разработчиков в экосистеме Hongmeng выросло до 2 млн. человек, а количество партнеров среди производителей техники - до 2,2 тыс. Еще техногигант похвастался тем, что в совокупности для устройств Hongmen Zhilian выпущено почти 40 тыс. приложений.