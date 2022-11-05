https://news.day.az/hitech/1509273.html В Азербайджане восстановлен доступ к соцсети TikTok
В Азербайджане восстановлен доступ к соцсети TikTok
В Азербайджане восстановлен доступ к соцсети TikTok.
Об этом Day.Az сообщили в субботу в пресс-службе минсвязи Азербайджана.
Напомним, что ранее сообщалось о временном ограничении доступа к соцсети в связи с распространением информации, направленной на формирование в обществе ложного мнения, чтобы бросить тень на успехи армии, а также содержащей военную тайну.
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