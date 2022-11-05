В Азербайджане восстановлен доступ к соцсети TikTok.

Об этом Day.Az сообщили в субботу в пресс-службе минсвязи Азербайджана.

Напомним, что ранее сообщалось о временном ограничении доступа к соцсети в связи с распространением информации, направленной на формирование в обществе ложного мнения, чтобы бросить тень на успехи армии, а также содержащей военную тайну.