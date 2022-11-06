Twitter утвердил сумму подписки для аккаунтов с синей галочкой

Пользователи App Store в ряде стран увидели, что в обновлении Twitter появилась подписка на сумму $7,99 в месяц для верификации учетной записи в соцсети. Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что первыми доступ к аккаунтам с синей галочкой получат клиенты в США, Канаде, Австралии, Великобритании и Новой Зеландии. Сервис в новом виде пока не запущен, но анонс будет сделан в ближайшие дни, уверены журналисты.

Представители Twitter подтвердили CNBC, что пока подписка за $8 будет доступна "небольшой группе пользователей с ранним доступом", так как команда разработчиков тестирует и внедряет обновление для всех аккаунтов.

Согласно описанию в App Store, подписчики соцсети в ближайшее время смогут получить синюю галочку, как у знаменитостей, компаний и политиков. Она будет означать, что учетная запись действительно принадлежит человеку в подписи.

Также при оплате подписки пользователи будут видеть в два раза меньше рекламы, смогут публиковать более длинные текстовые сообщения или более продолжительные видеоролики.