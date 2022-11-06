Основатель Twitter о массовых увольнениях сотрудников при Илоне Маске

Один из основателей и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси объяснил, что массовые увольнения сотрудников соцсети при новом руководителе Илоне Маске связаны со "слишком быстрым ростом" компании. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я несу ответственность за то, почему все оказались в такой ситуации: при мне начался слишком быстрый рост компании. Я прошу прощения за происходящее", - написал он.

Дорси рассказал, что благодарит и любит всех, кто когда-либо работал в Twitter. "Я не ожидаю, что это будет взаимное чувство в настоящий момент, или когда-либо, я все понимаю", - добавил предприниматель.

По подсчетам журналистов, примерно половину всех сотрудников Twitter увольняют через неделю после того, как Илон Маск купил компанию за $44 млрд. Маск также уверял, что у него "не было другого выбора". По словам миллиардера, в текущих условиях соцсеть теряет более $4 млн в день.