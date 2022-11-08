Apple откажется от этой фразы

Apple намеревается отказаться от фразы "Привет, Siri", которая ранее служила для активации одноименного голосового помощника. Как передает Day.Az об этом сообщает The Verge со ссылкой на слова аналитика Марка Гурмана.

Как заявил Гурман, Apple ищет способ упростить обращение-триггер, поэтому в будущем пользователи будут произносить только "Siri", чтобы помощник включился. По данным аналитика, компания работает над этим обновлением последние несколько месяцев и готовится запустить его в 2023-2024 годах. При этом Apple предстоит "большое количество работы, связанной с обучением ИИ", так как голосовому помощнику придется распознавать одно лишь слово, произнесенное людьми с разными акцентами и диалектами. Нынешняя фраза, состоящая из двух слов, повышает шансы Siri ее распознать.

Гурман прогнозирует, что в будущем Siri ждут дополнительные изменения, включая ее возможную интеграцию со сторонними приложениями и сервисами.