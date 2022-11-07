Составлен рейтинг самых мощных Android-смартфонов

Бенчмарк AnTuTu составил рейтинг самых производительных Android-смартфонов среди флагманов октября 2022 года. Список опубликован на официальном сайте проекта об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, самым мощным гаджетом месяца стал Asus ROG Phone 6. На втором месте оказался Asus ROG Phone 6 Pro, а на третьем Xiaomi 12T Pro.

Как отметили специалисты бенчмарка, в октябре практически не было новых релизов смартфонов, готовых составить конкуренцию существующим лидерам, поэтому рейтинг октября практически не отличается от рейтинга предыдущего месяца. По данным AnTuTu, в ноябре готовится выпуск сразу нескольких новых устройств, в основе которых будет лежать чип Snapdragon 8 Gen 2.

Релиз Asus ROG Phone 6 состоялся в июле 2022 года. Он оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображения 165 Гц, флагманским чипом Snapdragon 8+ Gen 1 и оперативной памятью объемом до 18 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 65 Вт.