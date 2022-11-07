Sega запустила продажи популярной ретроконсоли

Японская компания Sega объявила старт продаж своей ретроконсоли Mega Drive Mini 2. Как передает Day.Az об этом сообщает портал Gizmochina.

Отмечается, что на некоторых рынках приставка получит название Genesis Mini 2. При этом обе версии являются точными уменьшенными копиями оригинальных консолей, которые вышли еще в 1994 году. Известно, что Sega заменила проприетарные разъемы в контроллерах на USB-A, а также добавила порт HDMI и Micro USB для подзарядки. В комплекте с устройством идет один геймпад.

Mini 2 не поддерживает оригинальные картриджи с играми, но на ней уже предустановлены 60 игр разных жанров. Известно, что список игр будет немного отличаться в зависимости от рынка - например, в Японии геймерам будут предложены иные тайтлы, чем в Европе или Северной Америке.