iPhone 14 Pro во время подзарядки бьют владельцев током

В социальных сетях появились жалобы от владельцев новых iPhone 14 Pro - они заявили о том, что смартфон проводит электричество, когда находится на подзарядке. Как передает Day.Az об этом сообщает портал My Drivers.

Пользователи смогли заметить неприятную особенность при использовании смартфона во время зарядки - они сообщили о том, что чувствуют онемение пальцев. Некоторые из них решили, что iPhone 14 Pro проводит ток, и проверили это индикаторной отверткой, которая показала положительный результат.

Компания Apple выступила с официальным комментарием, в котором отказалась считать эту проблему недостатком конструкции гаджета. Представитель бренда указал на наличие низкого напряжения на корпусе смартфона и уверил, что оно не может нанести вреда человеку.

Отмечается, что владельцы модели iPhone 14 Pro Max не имеют такой проблемы.