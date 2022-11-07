Apple уничтожила видеоархив со своими презентациями

Пользователь YouTube Брендан Шаркс потерял свой канал, на котором хранил записи с презентаций WWDC [всемирная конференция для разработчиков на платформах Apple - прим. ред.], после жалобы со стороны Apple. Об этом сообщает портал Apple Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Шаркса, в его архиве были записи в том числе двадцатилетней давности, однако из-за ряда претензий по авторским правам со стороны компании из Купертино, YouTube принял решение заблокировать канал.

"Поздравляю, Apple, вы уничтожили мой YouTube-канал с сотнями видеороликов WWDC", - написал пользователь в своем Twitter.

Сообщается, что вместе с архивным каналом Шарксу также заблокировали его личный YouTube-блог. Он заявил о том, что сохранил исходники видео и будет постепенно заливать их на сайт Internet Archive, однако признал, что аудитория архива гораздо меньше, чем на YouTube.