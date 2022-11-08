В сети появились изображения нового необычного планшета

Представители компании Lenovo начали тизерить в китайских соцсетях свой новый планшет, главной особенностью которого станет экран типа E-Ink.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GizmoChina.

Отмечается, что устройство получит название YOGA Paper и станет первым устройством бренда, в котором используется экран с электронными чернилами.

В сети появилось уже несколько изображений, опубликованных официальными лицами Lenovo. На одном из них опубликована упаковка устройства. Описание к фотографии гласит, что планшет получит 10,3-дюймовый экран с электронными чернилами и поддержкой фирменного стилуса. На другой картинке видна передняя панель устройства. В GizmoChina также отметили, что задняя крышка устройства будет украшена волнообразными полосами и надписью YOGA.

Характеристики, которые не касаются экрана, не раскрываются. До конца неясно даже то, в какую нишу попадет новый гаджет Lenovo: будет ли это ридер, планшет для рисования или планшетный ПК. В GizmoChina считают, что YOGA Paper предназначен именно для рисования.

Ожидается, что Lenovo анонсирует устройство до конца года. Информацией о предполагаемой цене новинки журналисты и инсайдеры на данный момент не располагают.