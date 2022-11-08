Китай покажет новые самолеты и беспилотники на авиакосмической выставке

ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представят линейку новых военных самолетов, в том числе беспилотные. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление официального представителя войск Шэня Цзинькэ, передает Day.Az.

По данным издания, презентация пройдет в рамках 14-й Китайской международной авиационно-космической выставки, которая состоится с 8 по 13 ноября в городе Чжухай на юге Китая.

Впервые будут показаны самолет-заправщик YU-20 (украинский самолет с российскими двигателями), многоцелевой истребитель J-16 (китайский аналог Су-35) и тяжелый разведывательно-ударный беспилотник GJ-2 (аналог американских MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper).