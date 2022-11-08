Прирост пользователей Twitter достиг рекордного уровня

Ежедневный прирост монетизируемых пользователей Twitter достиг рекордного уровня в течение первой недели управления соцсетью миллиардером Илоном Маском. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщил в понедельник интернет-портал The Verge, ссылаясь на внутренний документ Twitter.

"Ежедневный рост монетизируемых пользователей Twitter ускорился до более чем 20%, в то время как "крупнейший рынок Twitter, США, растет еще быстрее", - пишет портал.

По данным The Verge, внутренний документ соцсети с ростом числа пользователей предназначен для рекламодателей.

Портал отмечает, что если эти цифры соответствуют действительности, то это означает, что Twitter еще не столкнулся с массовым исходом пользователей после приобретения Илоном Маском.

Вскоре после покупки Twitter Илон Маск объявил о новой системе верификации пользователей - теперь им придется платить по $8 ежемесячно за возможность иметь голубую галочку. Это коснется и тех пользователей, которые имели галочку до прихода Маска в компанию. Это привело к возмущению последних - в попытке доказать, что система верификации никак не проверяет, кто именно владеет аккаунтом, комедиантки Кэти Гриффин и Сара Сильверман изменили имена в своих профилях на "Илон Маск". Впоследствии их аккаунты в Twitter были заблокированы.