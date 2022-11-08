Сбой в работе TikTok

Неполадки в работе социальной сети TikTok зафиксированы в понедельник в США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным сервиса, 63% пользователей, информировавших о сбое, испытывают проблемы с подключением к серверу, 19% жалуются на работу приложения, еще 18% не могут опубликовать файлы в соцсети.