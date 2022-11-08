https://news.day.az/hitech/1509748.html Сбой в работе TikTok
Сбой в работе TikTok
Неполадки в работе социальной сети TikTok зафиксированы в понедельник в США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным сервиса, 63% пользователей, информировавших о сбое, испытывают проблемы с подключением к серверу, 19% жалуются на работу приложения, еще 18% не могут опубликовать файлы в соцсети.
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