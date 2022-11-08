Apple готовит новую версию iOS

В ближайшем будущем Apple выпустит версию iOS 16.1.1, которая исправит проблему с произвольным отключением Wi-Fi на iPhone. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Редакция MacRumors обратила внимание, что среди посетителей их сайта появились владельцы устройств, работающих под управлением неанонсированной версии iOS 16.1.1. Журналисты предполагают, что iOS 16.1.1 - это непубличная версия, которую Apple выпустит в ближайшее время, чтобы исправить ряд проблем, появившихся в iPhone после установки iOS 16.1.

В частности, редакция MacRumors надеется, что Apple исправит проблему произвольного отключения Wi-Fi во время режима ожидания. Журналисты также предположили, что Apple может улучшить автономность iOS-устройств, а также увеличить скорость поиска Spotlight и анимации при закрытии приложений на iPhone 14 Pro. На все эти проблемы пользователи смартфонов Apple жалуются с 12 сентября, дня релиза iOS 16.

MacRumors также напоминает, что, по данным инсайдера Марка Гурмана, с выходом iOS 16.1.1 на iPhone появится возможность подавать сигнал бедствия SOS через спутниковую связь.