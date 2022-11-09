Журналисты рассекретили информацию о новой PlayStation 5 с измененным дизайном

Компания Sony разрабатывает новую версию PlayStation 5, которая от оригинальной модели отличается компактным корпусом. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание The Leak, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В каждом поколении консолей компания Sony выпускает уменьшенную версию оригинальной модели со словом Slim в названии. Хотя новая PlayStation 5 тоже будет меньше оригинала, в The Leak сомневаются, что она войдет в линейку Slim. Якобы устройство, несмотря на изменения, будет все еще слишком крупным для этой серии.

Отмечается, что в новой версии PlayStation 5 будут использоваться другие системы охлаждения и питания. Кроме того, Sony откажется от подставки, что, как ожидается, подарит консоли более эстетичный вид при горизонтальной установке.

По данным The Leak, производство компактной PlayStation 5 начнется во втором квартале 2023 года. Релиз же состоится осенью.

Утверждается, что Sony разрабатывает новую версию консоли, чтобы сократить расходы на производстве и перевозке текущих - более габаритных - моделей.