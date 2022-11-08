Издатель игры GTA ухудшил годовой прогноз

Американский издатель видеоигр Take-Two Interactive Software завершил второй квартал 2023 финансового года с убытком и ухудшил годовой прогноз, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс

В июле-сентябре чистый убыток компании составил $257 млн, или $1,54 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $10,2 млн, или $0,09 на акцию, полученной за аналогичный период годом ранее.

Выручка повысилась до $1,22 млрд с $832,7 млн. Чистый объем продаж (net bookings), который включает лицензионные сборы, товары и внутриигровую рекламу, достиг $1,39 млрд против $858,2 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали убыток на уровне $0,95 на акцию при выручке в $1,41 млрд и net bookings в $1,55 млрд.

Take-Two прогнозирует, что net bookings в текущем фингоду будет находиться в диапазоне $5,4-5,5 млрд, а не $5,8-5,9 млрд, как было объявлено ранее.

Котировки акций Take-Two на дополнительных торгах в понедельник рухнули на 16,5% после публикации отчетности. С начала 2022 года капитализация компании упала на 39% (до $18,1 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за это время потерял 20,1%.

Take-Two выпускает, в том числе, игры в рамках франшизы Grand Theft Auto, NBA 2K и Red Dead Redemption.