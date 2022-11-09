В Китае показали новый беспилотник

Китай на международном авиасалоне Airshow China 2022 в Чжухае, показал новейший ударный беспилотник Wing Long 3, сообщает The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что представленная модель является дальнейшим развитием линейки беспилотников Wing Long. Новый дрон отличают взлетная масса 6200 кг, дальность полета 10000 км и способность находиться в воздухе 40 часов. Представленная на выставке модель получила ракету класса воздух-воздух PL-10L, оснащенную инфракрасной головкой самонаведения.

Также китайская компания Norinco представила модернизированную версию танка VT-4 на Airshow China 2022.

VT-4A1 получил комплекс активной защиты КАЗ, радары которой установлены вместо дымовых гранатометов. Защитные боеприпасы КАЗ позволяют перехватывать противотанковые управляемые ракеты, кумулятивные снаряды и реактивные гранаты. Также экипаж VT-4A1 сможет запускать ударные беспилотники.

Кроме того, VT-4A1 оборудовали дополнительными блоками динамической защиты на крыше башни, новыми бортовыми экранами и новым панорамным прицелом.