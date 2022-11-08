Нейросеть научили подстраивать освещение в комнате под настроение человека

Российские специалисты разработали нейросеть, которая определяет настроение пользователя по тону его переписки и корректирует освещение в комнате для того, чтобы ободрить или успокоить хозяина. Как передает Day.Az об этом сообщил ТАСС во вторник в кулуарах конференции "Национальная технологическая революция 20.35" в Санкт-Петербурге руководитель лаборатории Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Университета ИТМО Олег Басов.

Авторы объединили в своей разработке цифрового ассистента и систему адаптивного освещения. Нейросеть анализирует сообщения, которыми пользователь обменивается с помощником в специальном приложении, а также его переписку с другими людьми и результаты регулярных коротких опросов. Определив настроение, система меняет цветовую температуру и уровень освещенности помещения или отдельной его зоны для улучшения настроения человека.

"Обученная нейросеть способна определять настроение пользователя по анализу буквально трех-пяти сообщений. <...> Она может выровнять психоэмоциональный фон после напряженного разговора, улучшить настроение, расслабить или настроить на рабочий лад за счет использования соответствующих спектральных и фотометрических характеристик света", - пояснил Басов.

Работающие над системой ученые ранее выявили влияние поочередной смены холодного и теплого освещения в помещении в течение дня на повышение работоспособности людей. Грамотная настройка этих параметров поможет преодолеть приступ гнева или тревожности, а также предупредить выгорание, считают они.

"Алгоритмы [системы] учитывают географическое положение пользователя и текущую длину светового дня, поэтому адаптивное освещение помогает переносить депрессивный и темный осенне-зимний период", - уточнила научный сотрудник лаборатории Светлана Рослякова.

Ученые Университета ИТМО протестировали прототип адаптивной системы освещения с участием добровольцев. Результаты подтвердили позитивное влияние "умной" настройки света на психоэмоциональное состояние людей. При учете индивидуальных предпочтений и привычек разработка может до 15% снизить усталость пользователя, а также играть роль устройства, разграничивающего режимы работы и отдыха. При этом важными составляющими хорошего самочувствия ученые назвали не только освещение, но и здоровый сон, продолжительность светового дня и уровень стресса.