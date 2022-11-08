К сведению пользователей Twitter

Американский предприниматель Илон Маск, ранее купивший соцсеть Twitter, задумался над тем, чтобы ввести плату за доступ к ней для пользователей. Как передает Day.Az об этом сообщает Platformer.

Такую идею Маск и его советник Дэвид Сакс обсуждали на недавних встречах, рассказал изданию знакомый с ситуацией источник. "Согласно одному из таких планов, всем пользователям разрешалось бы использовать Twitter каждый месяц в течение ограниченного времени, по истечении которого им приходилось бы приобретать подписку", - говорится в материале.

Вместе с тем неизвестно, насколько серьезно Маск и Сакс отнеслись к возможности сделать Twitter практически полностью платным, подчеркивает автор. Также отмечается, что подобная задумка вряд ли является главным приоритетом платформы, так как сотрудники компании заняты реализацией обновленной подписки Twitter Blue.