Суперкомпьютер World One спрогнозировал гибель человечества

Суперкомпьютер World One, прогнозирующий цивилизационные закономерности, определил срок вымирания человечества. Об этом сообщает издание The Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вычисления World One базируются на множестве факторов, включая уровень рождаемости и степень загрязнения окружающей среды. Несколько прогнозов машины уже оправдались. В частности, речь идет о снижении доступности природных ресурсов и жизненно важных минералов.

Согласно новым подсчетам суперкомпьютера, крах цивилизации произойдет к 2050 году. Основным фактором станет загрязнение планеты, в результате чего начнут гибнуть люди.

"На данном этапе, примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать", - говорится в статье.