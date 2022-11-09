Google готовит секретный гаджет для детей

Компания Google в рамках своего подразделения Fitbit готовит секретное носимое устройство для детей до 13 лет. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на трех сотрудников, знакомых с планами бренда, передает Day.Az.

Пока разработка носит кодовое название "Project Eleven" [рус. "Проект Одиннадцать"]. О ней известно немногое, но одной из основных функций гаджета станет формирование у ребенка здоровых отношений со смартфоном и социальными сетями. Один из сотрудников, пожелавших остаться анонимным, заявил, что в устройстве также будут функции безопасности, например, возможность родителям связаться с ребенком и узнать его местоположение.

Одной из причин запуска "Проекта Одиннадцать" является значительное отставание Google на рынке носимых устройств. Согласно статистике 2021 года, на долю Apple в этом сегменте приходится 30% всех мировых поставок. В сентябре газета The New York Times сообщила о том, что все больше родителей покупают своим детям часы Apple Watch, начиная с возраста 5 лет. По достижении определенного возраста этот же ребенок может получить iPhone, что делает его лояльным к бренду Apple с малых лет. Google намерена переломить этот тренд, утверждают источники BI.