Apple сокращает производство iPhone 14

Компания Apple сократит производство iPhone 14 как минимум на три миллиона единиц относительно первоначального прогноза на этот год. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами бренда, передает Day.Az.

Теперь компания намерена выпустить 87 млн смартфонов, а не 90 млн, как планировала изначально. В большей степени сокращение производства связано с вялым спросом на модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus, которые являются более дешевыми альтернативами флагманских устройств.

Кроме того, свою роль сыграли и перебои с поставками из-за локдаунов на фабриках в Китае, например, в Чжэнчжоу, где собирают большую часть iPhone во всем мире. Ранее Apple заявила, что, несмотря на то, что спрос на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max все еще высок, их производство тоже пострадает из-за ограничительных мер в связи с распространением COVID-19 в КНР.